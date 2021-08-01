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Тюменская изостудия ждет "солнечных" учеников и их родителей

Общество, 09:47 10 августа 2021

https://rodnyegoroda.ru/ | Фото: https://rodnyegoroda.ru/

Учить детей с синдромом Дауна рисованию, прикладному творчеству, а также проводить тренинги и мастер-классы для родителей, опекунов и учителей намерены педагоги "солнечной" изостудии, которая начинает работу на базе тюменского отделения Союза художников России. Это способ арт-терапии, направленный на психологическую, эмоциональную поддержку для профилактики эмоционального выгорания и кризисных ситуаций в семье.

Постоянные занятия начнутся с сентября, а в августе проведут уроки в свободном графике. Ближайшие состоятся 12 августа в 14 часов и 14 августа в 11 часов, с собой приносить ничего не надо, участие бесплатное.

Как сообщили авторы проекта, изостудия будет работать при грантовой поддержке программы "Родные города" компании "Газпромнефть". Помимо самих уроков рисования, запланирован выпуск на сторонние благотворительные средства перекидного календаря с работами детей, проведение выставок. Также работу студии будет сопровождать профессиональный психолог, оказывая необходимую консультационную помощь.

Ребят и их родителей ждут по адресу: Тюмень, ул. Холодильная, 124, Союз художников России, оф. 202. По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (932) 322-06-37 (Елена).

Дарья Казакова

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# Газпромнефть , дети с ОВЗ , изо , рисование , синдром Дауна

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