Тюменские "Старты мечты" по роллер-спорту пройдут 5 сентября

| Фото: Сообщество "Лига Мечты. Тюмень, Тобольск" ВКонтакте | Фото: Сообщество "Лига Мечты. Тюмень, Тобольск" ВКонтакте

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Четвертые тюменские "Старты мечты" по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдут 5 сентября. Местом проведения традиционно станут Воронинские горки, где сейчас проходят занятия для участников проекта "Семейная перезагрузка: лыжи и ролики".

Организатором выступит региональная НКО "Подари ребенку праздник", финансовую поддержку проект получил на грантовом конкурсе добровольческого движения Тюменской области "Творить добро просто" и в Фонде президентских грантов.

Прием заявок продлится до 22 августа 2021 года, необходимо заполнить специальную форму.

Напомним, соревнования по роллер-спорту для детей с ОВЗ проводятся на территории страны ежегодно в течение четырех лет программой комплексной реабилитации личности "Лига мечты". Юных атлетов делят на возрастные группы, которые в свою очередь соревнуются в двух категориях: катающиеся с помощью ролятора и самостоятельно. Победитель регионального этапа представляет субъект на всероссийских "Стартах мечты". В июне 2021 года тюменский спортсмен Даниил Култышев занял первое место в своей возрастной группе в категории "Самостоятельное катание" на состязаниях в Санкт-Петербурге.

Дарья Казакова