Тюменские изобретатели и рационализаторы проведут отчетно-выборную конференцию

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Отчетно-выборная конференция Тюменской областной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов пройдет 10 августа на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень". На мероприятии расскажут о работе организации за минувший год, а также проведут выборы нового состава руководящих органов. Начало в 16 часов 30 минут.

Как сообщают в региональном Альянсе СО НКО, тюменская организация ВОИР является частью созданного в 1991 году Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, являющегося наследником существующего еще с 1932 года Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. ВОИР обладает уникальным опытом в области развития технологий, объединяет техническую элиту страны, координирует деятельность предприятий и физических лиц, занимающихся изобретательством и рационализаторством. В составе общества - более 100 тыс. новаторов в 60 регионах страны.

Председателем Тюменского областного совета ВОИР является патентовед Михаил Брежнев. Организация регулярно проводит работу по регистрации патентов и товарных знаков местных изобретателей, выявлению и поддержке перспективных изобретений, стимулированию активности талантливых изобретателей в регионе.

Плотно сотрудничает тюменский ВОИР и с коллегами по общественному сектору. Так, в 2020 году был подписан меморандум о взаимодействии с Альянсом социально ориентированных НКО Тюменской области в рамках реализации программы "Социальная технологическая инициатива", запущенной с целью активизации и популяризации процессов внедрения достижений научно-технического прогресса для решения общественно значимых проблем. В частности, организация приняла участие в проведении первого международного творческого конкурса #НеМагия. Также в День российской науки 8 февраля 2021 года был проведен семинар "Что такое патент. Чем полезна патентная база для НКО и как ей пользоваться", в ходе которого общественники узнали о работе с открытыми патентными базами, патентным законодательством и способах применения решений, содержащихся в патентах, для решения социальных задач.