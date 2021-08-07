Тюменцев приглашают в волонтеры для доставки лекарств людям на изоляции

| Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Набор волонтеров для доставки лекарств людям, которые находятся на изоляции, объявил координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

По окончании акции добровольцы будут награждены благодарственными письмами, а самые активные получат мерч от координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.

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