  • 7 августа 20217.08.2021суббота
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают в волонтеры для доставки лекарств людям на изоляции

Общество, 17:03 07 августа 2021

добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Набор волонтеров для доставки лекарств людям, которые находятся на изоляции, объявил координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области.

По окончании акции добровольцы будут награждены благодарственными письмами, а самые активные получат мерч от координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Подробнее здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 07.08.20218 августа - события дня
17:03 07.08.2021Тюменцев приглашают в волонтеры для доставки лекарств людям на изоляции
16:18 07.08.2021На территории Тобольского кремля высадят 18 тысяч деревьев, кустарников и цветов
16:01 07.08.2021Уроки зоограмотности проведут в пришкольных лагерях Тюмени