Уроки зоограмотности проведут в пришкольных лагерях Тюмени
16 уроков зоограмотности в пришкольных лагерях Тюмени проведут волонтеры до конца лета, сообщает молодежная организация "Ладонь и лапа".
Зооволонтеров, которые будут вести занятия, подготовили в рамках проекта "Школа зоопросветителя". Заключительная часть обучения прошла в мультицентре "Моя территория" 2 августа. Волонтеры обсудили причины и способы решения проблемы негуманного обращения с животными и выработали принципы проведения успешного урока зоограмотности.
Уроки должны быть интерактивным и нацеленным на пробуждение инициативы школьников. Педагог не должен быть всезнающим и агрессивным, а авторитет должен устанавливаться благодаря уверенности и харизме. К такому выводу пришли участники школы зоопросветителя.