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Уроки зоограмотности проведут в пришкольных лагерях Тюмени

Общество, 16:01 07 августа 2021

из сообщества "Ладонь и лапа" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ладонь и лапа" во ВКонтакте

16 уроков зоограмотности в пришкольных лагерях Тюмени проведут волонтеры до конца лета, сообщает молодежная организация "Ладонь и лапа".

Зооволонтеров, которые будут вести занятия, подготовили в рамках проекта "Школа зоопросветителя". Заключительная часть обучения прошла в мультицентре "Моя территория" 2 августа. Волонтеры обсудили причины и способы решения проблемы негуманного обращения с животными и выработали принципы проведения успешного урока зоограмотности.

Уроки должны быть интерактивным и нацеленным на пробуждение инициативы школьников. Педагог не должен быть всезнающим и агрессивным, а авторитет должен устанавливаться благодаря уверенности и харизме. К такому выводу пришли участники школы зоопросветителя.

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# зооволонтеры , проекты

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