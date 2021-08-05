В России появится единый реестр социально ориентированных НКО

| Фото: центр "Семья" ВКонтакте | Фото: центр "Семья" ВКонтакте

Опубликовано постановление правительства Российской Федерации № 1290 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций". Председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова рассказала о важных нововведениях и роли Общественной палаты РФ в формировании реестра.

Она отметила, что поручение президента страны о формировании такого реестра появилось по предложению ОП РФ. По мнению общественницы, это - начало систематизации всех данных о таких организациях, которая впоследствии позволит структурировать и классифицировать некоммерческий сектор.

"Во время первых волн пандемии, когда мы отстаивали необходимость принятия мер поддержки социально ориентированных НКО, мы столкнулись с тем, что у нас нет четких данных о количестве организаций, в каких сферах они работают, сколько у них сотрудников, какие налоги они платят и так далее. Стало очевидно, что нужно серьезно подойти к этому вопросу и начать систематизировать информацию об этих организациях", — сказала она.

В реестр войдут те НКО, которые в дальнейшем будут пользоваться какими-то мерами господдержки. По словам Елены Тополевой-Солдуновой, на сегодняшний день у всех организаций в едином реестре будет ключевая привилегия: юридические лица, которые будут жертвовать в адрес НКО, смогут оформить налоговый вычет.

"В дальнейшем могут появляться новые меры поддержки, и в этом случае будет готовый список организаций, которым такие меры поддержки будут оказаны. Это должны быть организации, работающие для общественной пользы, проверенные, открытые и подотчетные", — подчеркнула представитель ОП РФ.

Также Общественная палата России получила право направлять запросы в органы власти в том случае, если она считает принятое в отношении той или иной организации решение неправильным. Орган власти, в свою очередь, обязан рассмотреть обращение и дать на него ответ.