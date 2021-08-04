Тюменец через видеоуроки обучает родителей по всей стране методам создания семейных игр

| Фото: скрин с видео | Фото: скрин с видео

Видеоуроки о настольной карточной игре "Странометр" открыли серию лекций руководителя Центра социального творчества и туризма "Искра" Григория Кудашова, которую он готовит для родителей и их детей на средства президентского гранта.

Напомним, проект "Играть, чтобы знать" направлен на обучение интернет-аудитории родителей методам создания обучающих семейных игр, рассчитанных на развитие памяти, усвоение сложной информации, создание содержательных перерывов в обучении и так далее.

Ролики размещаются в сообществе "Искры" в соцсетях. Опубликовано уже три видео. Первый выпуск эксперт посвятил общему представлению игры "Странометр", которая несмотря на простоту является очень многогранной и интересной. В ней реализуется один из базовых дидактических принципов, который гласит: "все познается в сравнении". В игре есть колода из 40 карточек, на каждой из которых речь идет о какой-либо стране. Все страны представлены по четырем критериям - размер, населенность, удаленность столицы страны от Москвы и средняя температура в течение года по всей территории государства. Во втором и в третьем выпуске Григорий Кудашов расширяет представление зрителей о "Странометре", предлагая разные варианты для разного количества человек.

Приоритетные темы серии видеоуроков проекта: "Основы семейного обучения и игрового конструирования в условиях семейной самоизоляции" , "Просветительский и дидактический потенциал игры родителя и ребенка", "Мнемические технологии семейного обучения", "Базовые методы игрового конструирования для родителей", "Семейная практика составления интеллектуальных, подвижных и коммуникативных игр" и другие.

"Режим самоизоляции выявил острые проблемы, которые оказались связаны не только с возникшими финансово-экономическими трудностями граждан. Обнаружилась неготовность значительной части российских родителей конструктивным образом проводить общесемейный досуг. Вместе с тем, даже на самых популярных видео-хостингах не существует ни одного канала и ни одной последовательной серии видеоуроков, которые бы обучали родителей конструировать свои собственные коммуникативные, интеллектуальные и подвижные варианты игрового взаимодействия с детьми. Предлагаемая серия видеоуроков по игровому конструированию станет востребована для значительной части родительского сообщества", - уверен Григорий Кудашов.

Ролики пользуются популярностью: суммарное число просмотров трех выпусков составляет около 140 тыс. за две недели.

Дарья Казакова