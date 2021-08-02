В центре Тюмени откроется патриотический коворкинг "Дело чести"

| Фото: сообщество "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Аванпост" | Тюмень" во ВКонтакте

Мастер-классы и круглые столы по обмену опытом в сфере патриотического воспитания молодежи Тюмени будут проходить в коворкинге "Дело чести", который откроется 4 августа.

Здесь состоится презентация книги-фотоальбома "Память, застывшая в граните", изданной комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств – участников Содружества (СНГ). В издание включены фотографии памятников, которые были установлены в городах России и СНГ в память о воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане.

Коворкинг откроется в 16 часов по адресу: ул. Циолковского, 7/1. Первым посетителям расскажут о направлениях деятельности нового общественного пространства, планах и перспективах. Оно будет открыто для проектных команд общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания или добровольчества. Проработать идею для грантового конкурса, устроить командный мозговой штурм, провести время в компании единомышленников можно по предварительной записи по телефону: 93-00-99.

Патриотический коворкинг "Дело чести" – проект организации "Честь имею", который реализуется за счет средств муниципального гранта администрации Тюмени.