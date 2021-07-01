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Патриотический коворкинг "Дело чести" ждет тюменских общественников

Общество, 16:07 22 июля 2021

из Instagram АНО "Честь имею" | Фото: из Instagram АНО "Честь имею"

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Первый патриотический коворкинг "Дело чести" появился в Тюмени. Это стало возможным благодаря АНО "Честь имею", которые получили муниципальный грант и создали на эти средства место притяжения для организаций в сфере патриотики и добровольчества. В коворкинге на ул. Циолковского, 7/1 готовится официальное открытие.

Как рассказал руководитель общественной организации, заместитель директора Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Игорь Ревякин, часто молодые и опытные команды, реализующие проекты в сфере патриотического воспитания, говорили о необходимости создания единого пространства, где они смогли бы объединить свои усилия и эффективно работать. Коворкинг "Дело чести" - это место, где гражданские активисты смогут поработать над своими проектами, для этого есть все необходимое: рабочие места и ноутбуки, оборудование для вебинаров и видеоконференций, проектор, мебель для образовательных мероприятий и встреч, принтер, интернет, зона кофе-брейка.

Лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев отметил, что вместе с директором Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николаем Петренко они станут резидентами коворкинга, идеи для социально значимых мероприятий на базе этого пространства у них уже есть.

Телефон коворкинга: 93-00-99.

Дарья Казакова

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# коворкинг , Максим Шереметьев , Николай Петренко , патриотическое воспитание

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