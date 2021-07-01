Волонтеры Тюменской области выиграли гранты всероссийского конкурса
Четыре проекта Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса "Регион добрых дел". Общая сумма финансирования составила более 1,2 млн рублей, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.
В числе получивших поддержку проектов - областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого движения Тюменской области "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО Дворца творчества и спорта "Пионер"; молодежная гражданская экспедиция "#ДоброТМР" молодежного центра "Поколение" Тюменского муниципального района; медиаполигон штаб-квартиры "серебряного" добровольчества регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и молодежный форум "Территория добра" Ишимского городского молодежного центра развития.
Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".