Волонтеры Тюменской области выиграли гранты всероссийского конкурса

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четыре проекта Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса "Регион добрых дел". Общая сумма финансирования составила более 1,2 млн рублей, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В числе получивших поддержку проектов - областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого движения Тюменской области "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО Дворца творчества и спорта "Пионер"; молодежная гражданская экспедиция "#ДоброТМР" молодежного центра "Поколение" Тюменского муниципального района; медиаполигон штаб-квартиры "серебряного" добровольчества регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и молодежный форум "Территория добра" Ишимского городского молодежного центра развития.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".