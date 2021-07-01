  • 21 июля 202121.07.2021среда
  • USD74,4910
    EUR87,7727
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтеры Тюменской области выиграли гранты всероссийского конкурса

Общество, 13:58 21 июля 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четыре проекта Тюменской области стали победителями всероссийского конкурса "Регион добрых дел". Общая сумма финансирования составила более 1,2 млн рублей, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В числе получивших поддержку проектов - областная школа социального проектирования для лидеров добровольческого движения Тюменской области "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО Дворца творчества и спорта "Пионер"; молодежная гражданская экспедиция "#ДоброТМР" молодежного центра "Поколение" Тюменского муниципального района; медиаполигон штаб-квартиры "серебряного" добровольчества регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и молодежный форум "Территория добра" Ишимского городского молодежного центра развития.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , добровольцы , конкурс , национальный проект Образование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 21.07.2021"Тюменской области - 77": креативные индустрии – драйверы роста Тобольска
13:58 21.07.2021Волонтеры Тюменской области выиграли гранты всероссийского конкурса
13:45 21.07.2021Состояние пятилетней девочки, пострадавшей в аварии с "Газелью", стабильное
13:40 21.07.2021263 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки