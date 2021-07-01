Гостевой дом, центр для мастеров откроют в Тюменской области социальные предприниматели

| Фото: центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области

16 проектов представили выпускники Школы социального предпринимательства по итогам двухмесячного обучения. Занятия проходили на площадке регионального центра "Семья" офлайн, сообщает Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

"Группа подобралась очень сильная. Радует, что из 16 проектов две инициативы для особенных детей. Также хочется выделить направление сельского туризма, проекты по которому уже традиционно присутствуют в каждом потоке", — рассказала руководитель центра Александра Князева.

Детский центр развития и фитнеса "АВДейКА" в с. Успенка намерена открыть тренер по детскому фитнесу, преподаватель физической культуры и спорта Олеся Дейкова. Автор проекта планирует получить субсидию в Центре занятости и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Сейчас она ведет переговоры по размещению центра и занимается поиском финансирования для старта.

Социальный предприниматель, руководитель лингвистического центра "Priorita" Баграт Пхаладзе собирается запустить инклюзивный проект с участием детей с особенностями развития. Многодетная мама и активист из Мичурино Лилия Обросова открыла в Черной речке гостевой дом "Памфил", который уже готов к принятию гостей, а Александр Черепанов разработал проект для активного отдыха База отдыха и спорта "Кармак". Оксана Супрун планирует развивать производство светильников из фоамирана и изолона и обучать других людей своему мастерству. Проект Евгения Лившуна "Proдуш" предполагает производство особо прочных душевых кабин для людей преклонного возраста.

Проект мастера по скрапбукингу Наталии Бедулевой предполагает открытие творческого пространства для рукодельниц "АртСфера", куда каждый человек может прийти поработать, поучиться, провести время с пользой и реализовать свой товар. Сейчас Наталия решает вопрос с помещением, уже имеет часть оборудования.