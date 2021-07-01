Ялуторовчан приглашают стать волонтерами культуры

| Фото: ялуторовск-туризм.рф | Фото: ялуторовск-туризм.рф

Стать волонтёрами культуры приглашают ялуторовчан.

Как сообщают в центральной библиотеке города, в наши дни волонтерство в сфере культуры стало востребованным направлением.

Такие люди это актив, который помогает реализовывать социально значимые культурные инициативы, в числе которых – мероприятия в сфере популяризации культуры и искусства и туристических маршрутов, фестивали, акции, конкурсы, праздники, форумы и конференции, а также это возможность попробовать себя в разных ролях, развить лидерские качества, получить ценный опыт и навыки.

Чтобы стать волонтером культуры, необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать направление из перечня "Культура и искусство", а также учреждения культуры Ялуторовска, которым готовы помогать. Следить за мероприятиями и вакансиями для волонтеров.

Вступить в ряды активистов может любой желающий. К программе "Волонтеры культуры" уже присоединились более 200 жителей Ялуторовска. С их участием в городе состоялось более 100 мероприятий.

Уточнить вопросы можно по телефонам и электронной почте: 8 (34535) 2-02-41, yalib@mail.ru, ЦБС Ялуторовска, 8 (34535) 3-98-18, artvoyag72@mail.ru, МАУК "Арт-Вояж".

Дарья Казакова