Ялуторовчан приглашают стать волонтерами культуры
Стать волонтёрами культуры приглашают ялуторовчан.
Как сообщают в центральной библиотеке города, в наши дни волонтерство в сфере культуры стало востребованным направлением.
Такие люди это актив, который помогает реализовывать социально значимые культурные инициативы, в числе которых – мероприятия в сфере популяризации культуры и искусства и туристических маршрутов, фестивали, акции, конкурсы, праздники, форумы и конференции, а также это возможность попробовать себя в разных ролях, развить лидерские качества, получить ценный опыт и навыки.
Чтобы стать волонтером культуры, необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать направление из перечня "Культура и искусство", а также учреждения культуры Ялуторовска, которым готовы помогать. Следить за мероприятиями и вакансиями для волонтеров.
Вступить в ряды активистов может любой желающий. К программе "Волонтеры культуры" уже присоединились более 200 жителей Ялуторовска. С их участием в городе состоялось более 100 мероприятий.
Уточнить вопросы можно по телефонам и электронной почте: 8 (34535) 2-02-41, yalib@mail.ru, ЦБС Ялуторовска, 8 (34535) 3-98-18, artvoyag72@mail.ru, МАУК "Арт-Вояж".
Дарья Казакова