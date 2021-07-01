В городошном спорте сразились тюменцы с ОВЗ

| Фото: Евгений Шаров, Тюменское отделение ВОИ | Фото: Евгений Шаров, Тюменское отделение ВОИ

30 человек с ограниченными возможностями здоровья, члены клуба и окружных организаций ВОИ поиграли в городки в Комсомольском сквере Тюмени. Как сообщают в региональном отделении ВОИ, состязания стали частью проекта "Школа спортивной адаптации" клуба инвалидов "Шанс".

Соревнования прошли на специальной площадке для городошного спорта, удобной и доступной. Участники поиграли как в составе команды, разделившись на группы, так и самостоятельно. Победителей определили в общекомандном и личном зачетах.

Первое место завоевала команда "Шанс-2". На втором месте - "Шанс-3". Третье место у "Шанса-4". И на четвертом месте закрепился "Шанс-1". Самыми результативными игроками в личных состязаниях среди женщин стали Оксана Ребещенко, Алевтина Федоровская, Ирина Ильина. Лучшие результаты среди мужчин показали Андрей Козин, Камиль Ахтямов и Олег Голуб.

Тюменское отделение ВОИ выражает благодарность за помощь в организации турнира команде региональной Федерации городошного спорта: руководителю Дмитрию Шиляеву, судье Василию Мирошнику.