Проект поддержки семейного ухода за больными "Родные люди" получил статус ресурсного центра

| Фото: скрин с видео АНО «Центр «Третий возраст» | Фото: скрин с видео АНО «Центр «Третий возраст»

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Единая инфраструктура поддержки семейного ухода за теми, кому необходима посторонняя помощь в передвижении и самообслуживании, создается в Тюменской области.

Как сообщают в региональном департаменте социального развития, проект "Родные люди" переходит на новый этап развития и получает статус ресурсного. Это стало возможным благодаря победе АНО "Центр "Третий возраст"" в конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получению права на предоставление субсидии из бюджета Тюменской области.

Ключевым событием станет открытие теле-психологического центра. Каждый, кто ухаживает за тяжелобольным родственником, сможет обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам и экспертам, пройти специальное обучение и получить адресную поддержку, в том числе на дому и дистанционно — по телефону, в мессенджерах, через социальные сети, иные интернет-платформы в формате видеоуроков и видеоинструкций.

Главная миссия ресурсного центра в оказании поддержки семьям, в которые однажды пришла беда — болезнь родного человека. Помощниками в этой нелегкой миссии выступят и серебряные волонтеры.

"Теперь в рамках добровольческой деятельности им предстоит приобрести новые компетенции и обучиться консультированию внутри таких семей по организации социально-бытового ухода, разработке досуговых программ с беседами и арт-терапией. Люди не останутся со своими проблемами один на один, у них будет наставник и товарищ в лице добровольца старшего поколения", — комментируют координаторы проекта.

Обученные волонтеры с опытом начнут поддерживать семьи в формате домашних визитов. Это позволит родственникам маломобильных и пожилых близких своевременно знакомить с информацией об организации ухода, особенностях питания, общения, высвободить время для обретения сил и душевного равновесия.

Кроме того, будет создан и внедрен специальный тематический мультимедийный контент по вопросам семейного ухода для граждан на образовательной платформе.

Записаться и стать участником проекта, задать вопросы специалистам и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение".