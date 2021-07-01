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Узнать об узорах Ялуторовского Притоболья и освоить ремесла можно на мастер-классах

Общество, 14:48 20 июля 2021

Комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска | Фото: Комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска

Культурно-просветительский проект "Возрождение традиций узорочья Ялуторовского Притоболья" стартовал в Ялуторовске. В городском комитете по культуре и туризму отмечают, что ранее десять мастеров прошли обучение по образовательной программе, где изучали особенности, смысловые значения ялуторовских орнаментов. Теперь они будут проводить бесплатные мастер-классы.

Проект реализуется АНО "Центр развития науки, культуры, искусства и туризма "Содружество" и направлен на сохранение и популяризацию традиционных узоров, воплощенных в вышитых и вязаных изделиях народного быта XIX века. Участники мастер-классов будут изучать особенности сибирских орнаментов и осваивать народные художественные ремесла. Полученные знания можно будет применить при создании бытовых предметов, элементов одежды с использованием узоров Ялуторовского Притоболья.

Записаться можно по телефонам: 3-32-69; 3-93-46 (комитет по культуре и туризму) и 2-05-95 (Ялуторовский острог).

Дарья Казакова

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# мастер-класс , народные промыслы , Ялуторовск

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