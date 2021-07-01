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Тюменские общественники вместе с ТюмГУ реализуют всероссийский проект

Общество, 15:15 19 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские общественники Максим Шереметьев и Николай Петренко стали соорганизаторами всероссийского проекта "Изучая Россию: Места. Люди. События", грант на который от Министерства просвещения РФ получил Тюменский государственный университет.

Проект направлен на развитие молодежного внутреннего туризма за счет стимулирования интереса школьников и студентов изучать историко-культурное и природное наследие страны, познавать и популяризовать регионально-краеведческие и всероссийские туристические маршруты, в том числе в медиасреде. Партнерами проекта выступают Центр семейных и молодежных инициатив "База героев" и "Центр развития лидерских и проектных компетенций".

Как пояснил Максим Шереметьев, в сентябре жюри начнет принимать видео, в которых студенческие команды со всей страны расскажут о культурном, природном или историческом наследии своего региона. По итогам отбора восемь команд из восьми регионов получат приглашения приехать в Тюменскую область.

"Тут мы им организуем образовательную программу от экспертов федерального и международного уровня в сфере создания медиаконтента. Обеспечим профессиональным видеооборудованием, грамотным наставником и быстрым автомобилем, чтобы за три дня они смогли познакомиться с нашим регионом и создали интересные видео", - рассказал общественник.

Дарья Казакова

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# база героев , Максим Шереметьев , медиаконтент , Николай Петренко , студенты , туризм , ТюмГУ

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