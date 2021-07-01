Школа научной журналистики и научпоп-канал "НаукоЛаб" начнут работу в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа научной журналистики появится на базе Ишимской СОШ № 8 благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Ее воспитанниками станут ребята с 5 по 10 классы.

Проект "Школьный научно-популярный медиаканал "НаукоЛаб", посвященный Году науки и технологий в Российской Федерации, стал победителем второго грантового конкурса 2021 года.

На базе городской лаборатории "НаукоЛаб", организованной при поддержке департамента образования и науки Тюменской области, создадут студию для формирования медиаконтента, посвященного отечественной науке и естественнонаучным школьным предметам - химии, физике и биологии. Будет разработана единая медиаплатформа для трансляции демонстрационных роликов, учебных фильмов и другого контента, полученного в рамках работы "Школьного научного медиаканала "НаукоЛаб". В качестве базовых элементов медиаплатформы будут использоваться действующие аккаунты "НаукоЛаба" и школы №8 в социальных сетях Instagram, VK и видеохостинге YouTube.

Ожидаемая аудитория медиаканала - не менее 1,5 тыс. человек. Как пояснили организаторы, важным аспектом проекта является участие школьников в создании медиаконтента информационного канала, что становится фактором выбора будущей профессии - ученого, научного журналиста, педагога, инженера и предпринимателя. В процессе реализации проекта не менее 96 ребят из Ишима пройдут обучение в школе научной журналистики и самостоятельно подготовят не менее 10 видеороликов, посвященных Году науки и технологий в России, отечественным ученым и естественнонаучному знанию.

Периодичность занятий в школе научной журналистики - три раза в неделю. Кроме этого, с сентября по декабрь 2021 года ученики каждую неделю будут публиковать на медиаплощадках "НаукоЛаба" видеоотчеты о проекте и видеоролики об истории отечественной науки. Медиаподдержка и организационная поддержка обеспечивается администрацией Ишима, ООО "Ишим ТВ" и изданием "Ишимская правда".

Дарья Казакова