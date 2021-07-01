Стать маркетологом, управляющим или предпринимателем могут безработные тюменцы в ТюмГУ

| Фото: Альянс СО НКО Тюменской области | Фото: Альянс СО НКО Тюменской области

Выучиться на маркетолога, менеджера продаж, управляющего или предпринимателя могут безработные жители региона, а также Ямала и Курганской области. Тюменский государственный университет и общественная организация "Опора России" объявляет о приеме на бесплатное обучение в рамках национального проекта "Содействие занятости".

Как сообщают в Альянсе СО НКО Тюменской области, в ходе обучения по курсу "Маркетолог, или специалист по маркетингу и рекламе" слушатели узнают, как планировать и проводить маркетинговые исследования рынка, разрабатывать и реализовывать стратегии продвижения в интернете, оценивать эффективность маркетинговой деятельности организации и использовать современный инструментарий по основным компетенциям в области управления маркетингом. Выпускник программы "Менеджер по продажам, или мерчендайзер" будет способен организовывать оптовую и розничную продажу, исследовать товарные рынки, планировать и организовывать коммерческую деятельность и управлять ассортиментом товаров. "Управляющий, или директор" научится принимать ответственные решения, управлять бизнес-процессами и в целом бизнесом, оценивать эффективность системы, управлять личными компетенциями, разрабатывать структуру и стратегию развития. "Предприниматель" узнает, как найти идею и организовать бизнес, управлять бизнес-процессами и личными компетенциями, создать инновационное предприятие.

Начало курсов – 1 сентября 2021 года. Срок обучения 2 месяца. Занятия предполагают как онлайн, так и оффлайн формат обучения. По итогам прохождения образовательной программы выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке.

Курс преподается следующим категориям граждан: это люди, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, либо в возрасте 50-ти лет и старше, либо граждане предпенсионного возраста. Также под проект попадают женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.

Узнать подробности и записаться на курсы можно, позвонив по телефону: 8-800-600-77-46 или написав на электронную почту pk20@utmn.ru. Дополнительная информация размещена на сайте.