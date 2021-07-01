Для бездомных в тюменской "Богадельне" будут проводить занятия ЛФК и арт-терапию

| Фото: Дом милосердия "Богадельня" ВКонтакте | Фото: Дом милосердия "Богадельня" ВКонтакте

Проект по психологической, физической и социальной реабилитации пациентов Дома милосердия "Богадельня" поддержал Фонд президентских грантов. Благодаря этому в распорядке дня бездомных, паллиативных больных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, появятся ЛФК, массаж, психологическая помощь и арт-терапия.

Как сообщили в "Богадельне", на грантовые средства будут оборудованы кабинеты для занятий, переоформлена медицинская лицензия с расширением спектра услуг. Привлекут квалифицированный персонал для выполнения новых реабилитационных услуг и разработают программы по физической и психологической реабилитации.

"Работа нашей организации востребована, к нам поступают бездомные люди из медицинских и социальных учреждений города. Многих пациентов из стационаров просто некуда выписывать, а они нуждаются в уходе, восстановлении и лечении. Это могут быть и пожилые одинокие люди, и те, кто лишился жилья во время пожара, бездомные с улицы и многие другие. Именно таким людям с помощью нашего проекта мы бы хотели помочь быстрее реабилитироваться, вернуть им желание жить, научить заново ходить с помощью ЛФК и массажа, проработать внутренние проблемы с помощью психолога", - рассказала руководитель тюменского Дома милосердия "Богадельня" Галина Паршуткина.

Сколько именно в Тюмени бездомных людей, неизвестно, их невозможно посчитать, точных данных нет. На данный момент в Тюмени действует две организации по работе с бездомными, но именно в "Богадельне" оказывается помощь тяжелобольным пациентам, стационар рассчитан на 20 койко-мест. За год помощь оказывается в среднем 55 людям.

"Большинство наших пациентов после инсульта, с парализацией, после переломов или с ослабленным здоровьем в силу возраста или образа жизни, им крайне необходима физическая реабилитация. Важно дать возможность бездомному человеку с утраченными социальными навыками и ослабленным здоровьем вернуться к нормальной полноценной жизни, заново научиться ходить, самостоятельно кушать, обслуживать себя, вернуть желание жить, изменить дальнейшую жизнь к лучшему, не возвращаться снова на улицы города", - уверена руководитель Дома милосердия.

Дарья Казакова