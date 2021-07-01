В Тюменской области откроют школу модераторов и тренеров

| Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Около 100 жителей Тюменской области от 18 до 35 лет объединит проект "Школа модераторов и тренеров". Идея получила поддержку в 300 тыс. рублей по итогам форума УТРО.

Проект, который стартует в феврале 2022 года, подразумевает проведение образовательного марафона продолжительностью три недели. Представители инициативной молодежи, лидеры молодежных сообществ и НКО освоят навыки модерирования и основы тренерских навыков.

"В 2020 году командой проекта мы провели марафон по прокачке навыков ведения, модерирования и администрирования событий. В ходе реализации выяснилось, что большая часть участников не имеет представления о том, кто такой модератор событий. В своем новом проекте мы решили сделать упор на более подробное изучение модерирования событий", — поделилась руководитель проекта, менеджер мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева.

Реализация пройдет в два этапа: марафон и практическая работа. Участников ждут лекции на тему публичное выступление, работа с группой и в команде, коммуникабельность, мастер-классы по конфликтным ситуациям и форс-мажорам и разбор кейсов. Будет запущена серия челленджей, в ходе которых участники смогут продемонстрировать полученные знания на практике. После реализации марафона тюменцы продолжат работу с сообществами и молодежными командами региона и смогут реализовать себя в сфере организации и модерации событий.

Участие в проекте примут федеральные эксперты. Часть средств, полученных по итогам форума УТРО, пойдет на оплату их услуг, проезда, проживания и питания. Также предусмотрены подарки для участников.

"Мы бы хотели видеть на своем проекте молодых педагогов, организаторов событий, руководителей сообществ и общественных объединений. Но, если будут желающие из других отраслей и немного выходящие за возрастные рамки, дадим возможность получить новые знания и опыт. Хотим, чтобы в Тюмени и Тюменской области появилось, как можно больше людей, способных реализовывать молодежные события, развивать и продвигать молодежную политику в Тюменской области", — добавила Айгерим Уакпаева.

Инна Пахомова