В Тюмени фестиваль музыкальных искусств NEFT пройдет летом 2022 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Грант в 500 тыс. рублей получили организаторы фестиваля музыкальных искусств NEFT на его проведение в Тюмени по итогам форума УТРО.

Ожидается, что крупный фестиваль развернется в областной столице летом 2022 года. На средства гранта будут установлены несколько больших сцен. В программе фестиваля будут лекции, мастер-классы как для детей, так и для взрослых.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проекта Ангелина Гусева, фестиваль NEFT — это лишь часть проекта, цель которого заключается в поддержке молодых талантливых исполнителей и музыкальных коллективов. Впервые инициатива была реализована в 2018 году. "Школа электронной музыки NEFT", ориентированная на начинающих исполнителей и людей, которые хотят писать музыку, но не знают, с чего начать, была обращена к электронной музыке. Новый проект охватит все музыкальные направления. По словам Ангелины Гусевой, по прошествии времени организаторы стали лучше понимать проблемы целевой аудитории: встречаются исполнители, которые не нуждаются в улучшении знаний в плане техники исполнения, им необходима помощь в продвижении творчества.

Проект будет состоять из двух частей. Образовательный блок стартует осенью 2021 года. Продолжительность — до весны 2022 года. Для участников подготовили интенсивы, мастер-классы и курсы. Слушатели узнают, как получить софинансирование, заказать костюмы, что нужно иметь с собой, отправляясь на концерт. Как заметила Ангелина Гусева, эти "закулисные моменты" являются важными для исполнителей. Курсы и марафоны будут записаны на видео и выложены в открытом доступе.

"После завершения образовательного этапа объявят конкурс молодых исполнителей. В нем смогут принять участие представители Уральского федерального округа и ближайших субъектов Сибирского округов. Индивидуальные исполнители и коллективы представят песни, которые пишут сами. Итоги творческого состязания подведут региональные и федеральные эксперты. Финалисты смогут выступить на главных сценах города", — поделилась менеджер проекта.

Отметим, в 2018 году авторы идеи обучили 30 ребят диджеингу и саунд-продюсированию. По итогу они представили свое творчество на фестивале NEFT. "Большинство из тех ребят продолжают заниматься музыкой. Их произведения можно услышать даже в фильмах или рекламе", — заключила Гусева.

Инна Пахомова