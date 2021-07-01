Тюменцам на лекции расскажут, как питаться правильно, чтобы жить долго и здорово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Питание для долгой и здоровой жизни: простые советы для каждого" пройдет 17 июля в Тюмени на базе центра практических знаний "Люди важнее!" (ул. Профсоюзная, 92). Начало - в 14 часов.

Организаторами мероприятия выступают региональное молодежное общественное движение "Новые люди" и Тюменское региональное общественное движение за активное долголетие "Главное - здоровье" при поддержке Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области.

Как отметила руководитель движения "Новые люди" Жарадат Арсимурзаева, проведение семинара открывает работу нового городского общественного пространства – Центра практических знаний "Люди важнее", которое будет представлять собой открытую дискуссионную и просветительскую площадку, посвященную актуальным для современного общества и человека вопросам. В ближайших планах развития центра проведение мастер-классов, семинаров и практикумов по разным темам: здоровому образу жизни, семейной и детской психологии, финансовой грамотности, кинезиологии, личному бренду и стилю и т.д.

На встрече с тюменцами практикующий врач-педиатр, нутрициолог, диетолог-консультант Валерия Чернова расскажет о важности здорового питания для сохранения активного долголетия.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8-922-486-38-14. Вход свободный.