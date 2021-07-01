В "Школе туризма" ялуторовчан с ОВЗ учат ориентироваться и выживать в лесу

| Фото: сообщество "Ялуторовское городское общество инвалидов" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Ялуторовское городское общество инвалидов" во ВКонтакте

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26 участников объединил проект "Школа туризма" в Ялуторовске. Благодаря грантовой поддержке горожане с ограниченными возможностями здоровья учатся ориентироваться на местности, выживать в лесу, находить выходы из разных ситуаций.

"В плане значилось проведение 14 занятий, осталось четыре. Каждое посвящено отдельной теме, например, изучению лекарственных трав. Сейчас мы планируем встречу с ребятами из других районов для финального мероприятия нашего проекта примерно в начале августа. Проведем мастер-классы по туризму, многоборью, ориентированию - продемонстрируем все, чему научились. Затем мы устроим соревнования, в которых примут участие наши гости", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Ялуторовского городского общества инвалидов Лариса Евсеева.

Участники разбиты на две команды. В одну включены ялуторовчане до 18 лет в сопровождении родителей. Во второй группе — люди от 18 до 35 лет.

Изначально организаторы планировали привлечь 14 человек, разделив их на две возрастные группы. В итоге желающих присоединиться оказалось больше. Теперь Лариса Евсеева задумалась над следующим проектом.

Занятия проходят на территории центра социального обслуживания Ялуторовска. Следующие встречи в рамках проекта планируют провести в местном Центре творчества детей и молодежи. Не исключено, что в начале августа участники смогут выехать в лес и поставить палатки, но это пока находится под вопросом.

Срок реализации проекта продлен до 31 августа. Отметим, "Школа туризма" получила поддержку Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2020 года. На реализацию выделили более 488 тыс. рублей. На средства закупили снаряжение и необходимое оборудование: карабины, жумары, палатки, компасы, камуфляжные костюмы, сапоги, дождевики и многое другое.

Проект проводится в Ялуторовске впервые. Как отмечает Лариса Евсеева, дети, подростки и их родители заметно заинтересованы в нем.

"Часто задают вопрос: "Когда будет следующее занятие?" Все ребята в восторге. Ради этого и стоит продумывать такие проекты. В этом году мы заканчиваем "Школу туризма", но я уверена, что мы будем пользоваться полученными знаниями в дальнейшем. Ребят я не оставлю, пойдем с ними дальше. Будем как-то встречаться, по возможности принимать участие в мероприятиях", — заключила председатель Ялуторовского городского общества инвалидов.

Инна Пахомова