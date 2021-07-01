Артефакты времен войны представят тюменские поисковики на набережной

| Фото: из сообщества Тюменского областного поискового центра им. Артура Ольховского | Фото: из сообщества Тюменского областного поискового центра им. Артура Ольховского

Далее в сюжете В "Школе туризма" ялуторовчан с ОВЗ учат ориентироваться и выживать в лесу

Тематическую площадку с элементами реконструкции, артефактами времен Великой Отечественной войны откроют на Масловском взвозе в Тюмени 17 июля в 12 часов.

Это станет итогом военно-мемориальной экспедиции "Марш памяти", в рамках которой поисковики проходят специальную подготовку и ощущают на себе быт красноармейцев.

"Все участники "Марша памяти" с 12 до 16 организуют интерактивные площадки для тюменцев. Сейчас они проходят подготовку в полевых условиях", – рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра им. Артура Ольховского Мария Котомина.

Будет организована полевая кухня. Поисковики реконструируют солдатский бивуак, покажут оружие.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова