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Артефакты времен войны представят тюменские поисковики на набережной

Общество, 14:04 16 июля 2021

из сообщества Тюменского областного поискового центра им. Артура Ольховского | Фото: из сообщества Тюменского областного поискового центра им. Артура Ольховского

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Тематическую площадку с элементами реконструкции, артефактами времен Великой Отечественной войны откроют на Масловском взвозе в Тюмени 17 июля в 12 часов.

Это станет итогом военно-мемориальной экспедиции "Марш памяти", в рамках которой поисковики проходят специальную подготовку и ощущают на себе быт красноармейцев.

"Все участники "Марша памяти" с 12 до 16 организуют интерактивные площадки для тюменцев. Сейчас они проходят подготовку в полевых условиях", – рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра им. Артура Ольховского Мария Котомина.

Будет организована полевая кухня. Поисковики реконструируют солдатский бивуак, покажут оружие.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# выставка , поисковики

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