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Пожилые тюменки узнают о полезных травах на "Бабушкиных посиделках"

Общество, 16:31 16 июля 2021

из сообщества "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Встреча "Бабушкины посиделки" начнется в актовом зале регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123/1) в Тюмени 19 июля в 10 часов, сообщают организаторы.

Гости узнают о народных ремеслах Тюмени, полезных травах для кожи. Участники смогут смастерить "бабочки-счастья" своими руками, вместе исполнить любимые песни.

Культурный утренник поддержат активисты проектов "Гиды 55+", "Бабушки особого назначения", "Бабушкин Workout", "Школа имиджа&стиля "Элегантный возраст".

Обязательна предварительная запись по телефону: 30-39-59.

В связи с пандемией организаторы просят остаться дома и не рисковать здоровьем граждан старше 65 лет.

Возрастное ограничение: 18+.

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# пенсионеры , пожилые люди

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