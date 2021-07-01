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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области волонтеры готовы доставить еду и лекарства пожилым

Общество, 12:13 19 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области мобильные группы волонтеров по-прежнему готовы выполнять заявки от одиноких пожилых людей на покупку продуктов, лекарств и оплату ЖКУ. О работе добровольческих штабов в условиях подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказала координатор Клуба #МыВместе в Тюменской области Надежда Герасимова.

"Волонтеры работают в Тюмени и других муниципальных образованиях региона, выезжают по мере того, как возникают заявки. Сейчас их не очень много, в неделю примерно от трех до семи. Отмечу, что заявки принимают только от одиноких пожилых людей от 65 лет и старше, у которых нет закрепленного социального работника", — сообщила Надежда Герасимова.

Нуждающемуся в помощи нужно позвонить на федеральную горячую линию проекта #МыВместе по номеру телефона: 8-800-200-34-11, заявку передадут волонтерам.

Жители Тюменской области от 18 лет и старше могут стать добровольцами штаба #МыВместе. Для этого нужно обратиться к координатору Клуба #МыВместе в Тюменской области Надежде Герасимовой по телефону 8-904-49081-70.

В сообществе "Добровольческое движение | Тюменская область" "Вконтакте" отмечается, что волонтеры, доставляющие еду и лекарства людям на самоизоляции, работают на маршрутах с 8 часов 30 минут до 16 часов, транспорт с водителем предоставляется. За участие в акции волонтеров наградят благодарственными письмами, самые активные получат мерч от координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.

Влада Нерадовская

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# волонтеры , пожилые люди , самоизоляция

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