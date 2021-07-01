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В Тюмени ЦСД "Четкий театр" организует фестиваль

Общество, 12:24 19 июля 2021

предоставлено Денисом Рекало | Фото: предоставлено Денисом Рекало

495 тыс. рублей на реализацию фестиваля современной молодежной драматургии "Четкая драма" выделили центру современной драматургии "Четкий театр" по итогам форума "Таврида".

Авторы идеи планируют объединить около 100 режиссеров, драматургов, актеров. Возможно, соберутся участники из других регионов. Проект ориентирован на молодежь, но среди зрителей хотят увидеть и старшее поколение, чтобы они посмотрели на проблемы молодых людей с помощью театра.

предоставлено Денисом Рекало | Фото: предоставлено Денисом Рекало

"Рассчитываем, что все будет проходить на площадке "Четкого театра". В данный момент мы ждем грант, как только его получим, начнем работу. Часть суммы пойдет на улучшение театра. Это касается света, звука и другой технической части. Остальное пойдет на фестиваль", – поделился актер театра "Ангажемент" и главный режиссер центра современной драматургии "Четкий театр" Денис Рекало.

Создатели проекта "Четкая драма" задумались и над образовательной частью для участников. Скорее всего, будут говорить о современной драматургии.

Зрителям представят эскизы и читки. "Горожане смогут посетить все три дня фестиваля. Это будут нон-стоп показы. В итоге мы хотим выбрать три пьесы для постановки", – добавил Денис Рекало.

Инна Пахомова

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# грант , молодежь , театры , форум Таврида

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