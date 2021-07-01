В Тюмени продолжается благотворительная акция "Собери ребенка в школу"

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В тюменской "Лавке добра" продолжается благотворительная акция "Собери ребенка в школу", напоминает региональный центр “Семья”. Ежегодно перед началом нового учебного года любой желающий тюменец или организация могут поддержать детей, проживающих в многодетных, малоимущих семьях и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к школе.

С 1 июля по 30 августа принимаются школьные ранцы, канцелярские принадлежности, детская обувь, школьная форма, спортивная одежда, которые будут переданы семьям. Вещи могут быть как новыми, так и б/у, но в хорошем состоянии.

"Лавка добра" открыта для приема благотворительной помощи круглосуточно в региональном центре "Семья" по адресу: ул. Амурская, 150. Представители-бизнес структур и индивидуальные предприниматели, готовые оказать благотворительную помощь семьям, могут связаться с куратором проекта "Творить добро — просто" по телефону 8-922-399-13-58 (Ольга Юрьевна).