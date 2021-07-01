Тюменцев приглашают в армейский резерв Минобороны РФ

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

В боевой армейский резерв специальный (БАРС) Минобороны РФ приглашают жителей Тюменской области.

Как рассказал лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор", президент областной общественной организации "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев, он подал заявление о вступлении в резерв в районный военкомат и приглашает присоединиться всех, кто ранее проходил военную службу. Комплектоваться резерв будет на базе ТВВИКУ.

По его словам, в регионе планируется набрать около 1,2 тыс. человек. Контракт заключается на три года. Ежемесячно человек получает денежное довольствие в размере около 3 тыс. рублей. Среди обязанностей вошедших в резерв - участие в крупномасштабных маневрах, учениях и армейских играх. Также участники БАРСа приобретут хорошую физическую форму и навыки обращения с уникальными видами оружия и управления различной техникой. Им гарантируются в последующем упрощенное поступление на военную службу по контракту, в том числе на должности офицерского состава, возможность пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации в 35 вузах Минобороны России по 159 гражданским специальностям и профессиям. Присутствие на сборах не скажется негативно на основном месте работы человека - предусмотрена компенсация предприятию расходов на выплату среднего заработка резервистам.

Чтобы поступить в БАРС, прапорщикам, сержантам, солдатам нужно быть в возрасте до 42 лет, младшим офицерам - до 52 лет, старшим офицерам - до 57 лет. По здоровью надо быть годным к военной службе с категориями А и Б, иметь образование не ниже 9 классов. Кандидатом не может стать тот, кто отбывал срок в местах лишения свободы, подвергался административному наказанию за употребление наркотиков или психотропных веществ, в отношении кого вынесен обвинительный приговор, ведется дознание или уголовное дело передано в суд.

Максим Шереметьев выразил мнение, что это - правильное развитие на пути перехода на полностью контрактную армию. "Тема хорошая и интересная, во многих странах уже давно существуют резервные армии, например, Национальная гвардия в Америке. Сейчас в нескольких пилотных регионах России в БАРС состоят около семи-восьми тысяч человек", - пояснил общественник.

Всем желающим получить более полную информацию необходимо связаться с Максимом через личные сообщения или написать на почту: dv_russia@mail.ru. Для подготовки документов нужно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства, где также можно уточнить дополнительные данные.

Напомним, военный комиссариат Тюменской области и Тюменская областная общественная организация "Страйкбол Урала" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания.

Дарья Казакова