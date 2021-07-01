Молодежный фестиваль "Культурный Weekend" набирает волонтеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный фестиваль "Культурный Weekend" откроется в Тюмени на площадке креативного пространства Factura (ул. Володарского, 22) 24 июля, начало в 13 часов. Организаторы приглашают волонтеров: администраторов, организаторов интерактивных программ и координаторов групп участников, сообщает региональное сообщество движения "Волонтеры культуры".

"Культурный Weekend" — это фестиваль, на котором соберутся представители различных творческих молодежных сообществ. Цель проекта - укрепление городской идентичности жителей Тюмени, развитие и поддержка движения "Волонтеры культуры".

В программе первого дня - фотовыставка проекта "МыВместе", интерактивная площадка "Искусство в городе" совместно с участниками арт-резиденции ЗАКАТ’21, дискуссионная площадка "Искусство без границ: образ современного художника". Темой выступления станет образ молодого современного художника и развитие современного искусства в регионе.

Пройдет арт-маркет, на котором посетители смогут познакомиться с молодыми тюменскими художниками, погрузиться в процесс создания работ и приобрести понравившиеся работы. Гостей ждет музыкальная импровизация резидентов объединения СОМН, а также перформативная сессия от лаборатории симультанного перфоманса SIMV lab - одновременная импровизация в звуке, изображении, движении и голосе.

Регистрация волонтеров здесь.