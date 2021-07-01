Тюменцы с ОВЗ сыграют в стритбол на колясках

| Фото: www.voi-72.ru | Фото: www.voi-72.ru

Турнир по стритболу на колясках пройдет на спортплощадке парка "Древо жизни" в д. Патрушево 24 июля, начало в 12 часов, сообщает Тюменская региональная организация ВОИ.

В стритболе на колясках игры проходят в одно баскетбольное кольцо. На площадке от одной команды могут находиться три участника. Все спортсмены находятся в специальных спортивных колясках, что позволяет всем игрокам быть в равных условиях и показать динамичную игру.

Клуб "Шанс" и проект "Школа спортивной адаптации" приглашает к участию спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата поиграть в стритбол, получить заряд энергии, эмоций, адреналина.

Записаться на игры в качестве игрока команды или зрителя можно по телефону 8(909)737 55 18, либо написать в личные сообщения председателю Никите Меркушину.