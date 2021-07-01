Школа для родителей особого ребенка помогает пяти семьям в Исетском районе

Архивное фото | Фото: из группы Исетского муниципального района ВКонтакте Архивное фото | Фото: из группы Исетского муниципального района ВКонтакте

Школу для родителей особого ребенка создали в Исетском районе Тюменской области. Уже два месяца специалисты автономной некоммерческой организации социального обслуживания "Синяя птица" при поддержке администрации муниципалитета занимаются повышением психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и социальной адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Альянс СО НКО. Слушателями стали пять семей из отдаленных сельских поселений.

Программа направлена в первую очередь на помощь семье, ведь именно семья является той естественной средой, которая обеспечивает гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка. Родители особых детей сталкиваются со специфическими проблемами и испытывают значительные трудности в их разрешении. Такие мамы и папы при высокой готовности посвятить себя решению проблем ребенка недопонимают или недооценивают прямую взаимосвязь между состоянием детей и всей семьи с личностным состоянием родителя. Многоаспектность проблем вынуждает их ощущать недостаточную компетентность в вопросах психолого-педагогического воздействия на ребенка.

Долгое время при работе с семьей внимание концентрировалось на самом ребенке с ОВЗ, но не на функционировании семьи, не на ее членах, оказавшихся в ситуации психологической травмы, семейного стресса и кризиса. Программа "Школа для родителей особого ребенка", оставляя в приоритете вопросы педагогического просвещения, включает в себя и задачи развития психологической компетентности родителей в самопознании и познании ребенка, в умении оказать себе помощь в стрессовой ситуации.

Участвуя в программе, взрослые сформируют позитивное восприятие личности своего ребенка, расширят видение необходимых воспитательных функций, познакомятся со специальными коррекционными и методическими приемами проведения занятий, эффективными методами детско-родительского взаимодействия, воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности ребенка. Кроме того, они смогут обратиться за психологической помощью лично для себя, а также поучаствовать в психологических тренингах.

Если такая помощь требуется вашей семье, вы можете обратиться в организацию "Синяя птица" по телефону: 8-912-389-18-44.