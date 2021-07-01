В Тобольске может появиться улица Фармана Салманова

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Дымовые извещатели устанавливают волонтеры в квартирах пожилых тюменцев

Инициативу Азербайджанской национально-культурной автономии Тобольска и Тобольского района Тюменской области "Азербайджан" о присвоении имени легендарного советского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова одной из улиц Тобольска поддержала городская общественная палата.

Судьба Фармана Салманова – наглядный пример колоссальной веры в себя, в свое предназначение, пример преданности делу, которому решил посвятить жизнь, уверены гражданские активисты. Он родился 28 июля 1931 года в селе Морул Шамхорского района Азербайджана. В 1954 году в Баку окончил геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института по специальности "горный инженер-геолог". Темой его дипломного исследования были перспективы Среднеобского нефтеносного района. Выводы молодого геолога были, по оценкам геологических авторитетов того времени, слишком дерзкими – в "большую нефть" Сибири тогда не верили.

По окончании института Салманов получил распределение в Баку, но написал письмо министру нефтяной промышленности Николаю Байбакову с просьбой о переводе в Сибирь. Желание молодого специалиста было удовлетворено.

Считая бесперспективным поиск нефти в Кузбассе, Фарман Салманов решился на крайне рискованный шаг: в августе 1957 года он самовольно и тайком увел свою геологическую партию в Сургут, уверенный в том, что там есть нефть. Несмотря на самые категорические и угрожающие приказы о прекращении бурения на Сургутской площади, Салманов продолжал разведку. Его пытались отстранить от работы и судить, однако он все продолжал и продолжал бурение. Первая скважина дала фонтан нефти 21 марта 1961 года. Всем своим оппонентам Салманов отправил письма одного содержания: "Уважаемый товарищ такой-то, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2 тыс. 180 метров получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов". Оппоненты ответили, что это природная аномалия, что через пару недель скважина иссякнет и что большой нефти в Западной Сибири не может быть.

После того, как и из второй скважины в районе Усть-Балыка забил фонтан, Салманов отправил начальству радиограмму: "Скважина лупит по всем правилам", а Никите Хрущеву телеграмму следующего содержания: "Я нашел нефть. Вот так! Салманов". В общей сложности он стал первооткрывателем и участником открытий на Тюменском севере более 130 месторождений нефти и газа, среди которых – уникальные, знаменитые, крупнейшие и уже упомянутые, а также Сургутское, Федоровское, Уренгойское, Ямбургское и многие другие, ставшие надежной базой нефтегазового комплекса.

В Западной Сибири Салманов проработал более 30 лет. За период его руководства "Главтюменьгеологией" прирост запасов увеличился более чем в два раза. Его прогнозы оказались верны, что предопределило и развитие современной российской экономики.