Дымовые извещатели устанавливают волонтеры в квартирах пожилых тюменцев

| Фото: Фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: Фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

Более десятка пожилых тюменцев получили в июле дымовые извещатели для своих квартир от волонтеров социального проекта #BEZПожара, организованного благотворительным фондом "Старшее поколение" совместно с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Как сообщают в фонде, помимо установки датчиков добровольцы раздают людям старшего возраста памятки о пожарной безопасности и рассказывают о профилактике пожаров. В разработке листовок, специально адаптированных для возрастной группы 55+, принимали участие и эксперты департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Раиса Петровна, которая стала одним из получателей такого полезного датчика, в свои 74 года часто оставляет в розетке зарядку от телефона, не всегда вовремя выключает утюг и плиту.

"Не знала, что с этим делать, почти отчаялась, всегда беспокоюсь о безопасности своих внуков, собственной, да и за квартиру было тревожно . А тут знакомая рассказала о том, что волонтеры сами приносят и монтируют датчики дыма. Я позвонила, оставила заявку и в скором времени ко мне приехали улыбчивые и искренне желающие помочь ребята и все установили", – поделилась впечатлениями пенсионерка.

Оставить заявку на бесплатную установку, а также сообщить об одиноких пожилых людях, которым необходим данный прибор, можно по телефону: 30-39-59 (ТРБФ "Старшее поколение").

Тюменцы, коллективы предприятий и организаций, желающие поддержать #BEZПожара и присоединиться к волонтерам, могут сделать это, передав автономные дымовые пожарные извещатели через пункт приема по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1 (кабинет № 4, с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни.