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Тюменцы еще успевают поучаствовать в региональном мониторинге финансового здоровья

Общество, 16:12 30 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3 тыс. респондентов из различных городов и сельских поселений юга Тюменской области уже приняли участие во втором региональном мониторинге финансового здоровья населения, который проводит областное отделение "Финпотребсоюза".

Стать частью социального исследования можно до 8 августа, заполнив анкету из 36 вопросов по ссылке.

Альянс СО НКО Тюменской области напоминает, что второй региональный мониторинг финансового здоровья жителей юга Тюменской области стартовал 8 июня 2021 года. Исследование проводится в рамках исполнения плана мероприятий, направленных на содействие практической реализации мер, предусмотренных Стратегией повышения финансовой грамотности населения в России до 2023 года, а также утвержденным правительством РФ Единым планом по достижению национальных целей развития России до 2024 года.

Главная цель мониторинга - получение объективных данных о финансовом состоянии жителей Тюменской области в условиях современной социально-экономической реальности, о динамике доверия к государственным и негосударственным финансовым институтам, о наборе применяемых и потенциальных финансовых компетенций граждан и наиболее эффективных формах работы по повышению финансовой грамотности, востребованных людьми.

Итоги мониторинга будут опубликованы в середине августа и использованы для разработки эффективных программ финансового просвещения жителей юга Тюменской области.

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# мониторинг , социология , финансовая грамотность

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