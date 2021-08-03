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Тюменская область - пилотный регион по внедрению социального заказа в сфере занятости

Общество, 18:19 03 августа 2021

https://mintrud.gov.ru/ | Фото: https://mintrud.gov.ru/

Тюменская область стала одним из пилотных регионов по внедрению социального заказа в сфере занятости. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, в 2021 году к проекту присоединились также Санкт-Петербург, Московская область и Красноярский край.

Внедрение соцзаказа расширит возможности центров занятости по вовлечению негосударственных организаций в предоставление услуг. В частности, соцзаказ позволит гражданам через систему сертификатов самостоятельно выбрать исполнителя для оказания услуг в сфере занятости. По словам замминистра труда и соцзащиты России Елены Мухтияровой, текущий этап - подготовительный, активное привлечение партнеров в социальный заказ начнется в 2022 году.

До внедрения пилота требовались достаточно сложные закупочные процедуры для привлечения контрагентов для оказания услуг в сфере занятости. Это существенно увеличивало сроки поставки услуг и создавало заградительные барьеры для небольших организаций, подчеркнула Мухтиярова.

Напомним, федеральный закон о соцзаказе был принят в 2020 году. Его цель - повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для граждан за счет привлечения негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды. Социальный заказ - это инструмент оплаты услуг организаций, которые были привлечены к оказанию государственных и муниципальных услуг через механизм социального сертификата.

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# занятость населения , Минтруд РФ

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