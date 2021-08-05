Графику, видео-арт и каллиграфию представят на выставке "Не ребро" в Тюмени

| Фото: скриншот с видео из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: скриншот с видео из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Графику, инсталляции, скульптурные композиции, видео-арт и авторскую каллиграфию представят на выставке "Не ребро" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 6 августа в 20 часов.

Проект трех тюменских художниц Марины Малюгиной, Асии Утяшевой и Алены Козиол посвящен женской идентичности и осмыслению роли женщин в современном обществе.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художница Асия Утяшева, в целом эта выставка о правде. Будет раскрыта тема обретения новой системы координат после вопроса: "Кто я?"

"Также здесь есть моя личная история. В раскрытии этой темы помогла книга "Бегущая с волками". Все каллиграфические тексты на холстах - это цитаты из этой книги, в которой затронута тема интуиции, внутреннего зрения, слуха, чутья и знания. На протяжении многих поколений эти интуитивные женские силы превратились в ушедшие под землю реки. А ушли они, потому что их не использовали и незаслуженно ославили. Быть собой, значит быть чужой для других", — поделилась Асия Утяшева.

Выставка проработает с 7 по 22 августа с 11 до 21 часа. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

22 августа пройдет лекция искусствоведа и профессора ТюмГУ Татьяны Борко — время и регистрация появятся в сообществе мультицентра "Контора пароходства" на следующей неделе.

Напомним, проект выставки "На ребро" получил 200 тыс. рублей в номинации конкурса "Цех" от мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова