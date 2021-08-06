Заявки на конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ можно подать до 31 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 31 октября продлен срок приема заявок на конкурс "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации", сообщают в ОП РФ.

К участию приглашают руководителей общественных организаций, компаний, ученых и специалистов, молодежь. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке. Порядок определения и награждения победителей - в положении о конкурсе. Номинации: "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций", "Лучший учитель предмета по физической культуре в средней образовательной школе", "Лучший проект в социальной инфраструктуре, реализованный на основе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений)", "Лучшее научное исследование на тему развития социальной и спортивной инфраструктуры на основе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений)", "Лучший управленец в сфере проектов социальной и спортивной инфраструктуры".

Все подробности по оформлению заявок - по ссылке. Контакты организаторов конкурса: zozh@oprf.ru, +7 (925) 912-75-40 (Анна Михайловна).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 17 декабря 2021 года.