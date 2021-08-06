Заявки на конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ можно подать до 31 октября
До 31 октября продлен срок приема заявок на конкурс "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации", сообщают в ОП РФ.
К участию приглашают руководителей общественных организаций, компаний, ученых и специалистов, молодежь. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке. Порядок определения и награждения победителей - в положении о конкурсе. Номинации: "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций", "Лучший учитель предмета по физической культуре в средней образовательной школе", "Лучший проект в социальной инфраструктуре, реализованный на основе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений)", "Лучшее научное исследование на тему развития социальной и спортивной инфраструктуры на основе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений)", "Лучший управленец в сфере проектов социальной и спортивной инфраструктуры".
Все подробности по оформлению заявок - по ссылке. Контакты организаторов конкурса: zozh@oprf.ru, +7 (925) 912-75-40 (Анна Михайловна).
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 17 декабря 2021 года.