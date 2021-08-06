  • 6 августа 20216.08.2021пятница
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заявки на конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ можно подать до 31 октября

Общество, 09:04 06 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 31 октября продлен срок приема заявок на конкурс "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации", сообщают в ОП РФ.

К участию приглашают руководителей общественных организаций, компаний, ученых и специалистов, молодежь. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке. Порядок определения и награждения победителей - в положении о конкурсе. Номинации: "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций", "Лучший учитель предмета по физической культуре в средней образовательной школе", "Лучший проект в социальной инфраструктуре, реализованный на основе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений)", "Лучшее научное исследование на тему развития социальной и спортивной инфраструктуры на основе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений)", "Лучший управленец в сфере проектов социальной и спортивной инфраструктуры".

Все подробности по оформлению заявок - по ссылке. Контакты организаторов конкурса: zozh@oprf.ru, +7 (925) 912-75-40 (Анна Михайловна).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 17 декабря 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗОЖ , конкурс , Общественная палата РФ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:28 06.08.2021Тюменские педагоги доказали эффективность занятий физкультурой для предпенсионеров
09:16 06.08.2021В Тюменской области составлено 186 протоколов за неделю на нарушителей масочного режима
09:04 06.08.2021Заявки на конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ можно подать до 31 октября
08:42 06.08.20216 августа 1915 года русские защитники крепости Осовец поднялись в контратаку