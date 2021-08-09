Ребята с ОВЗ из Тюмени, Тобольска и Тюменского района научатся рисовать в стиле русского авангарда

Скрин с онлайн мастер-класса для преподавателей | Фото: Лига мечты ВКонтакте Скрин с онлайн мастер-класса для преподавателей | Фото: Лига мечты ВКонтакте

Ребят с ограниченными возможностями из Тюмени, Тобольска и Тюменского района научат рисовать, опираясь на традиции русского авангарда и классической школы. Команда общественной региональной организации "Подари ребенку праздник" присоединилась к проекту федеральной "Лиги Мечты", поддержанному Российским фондом культуры.

Как сообщают авторы инициативы, основная идея проекта "Художественно–эстетическое развитие и обучение изобразительному искусству детей с особенностями развития на основе традиций русского авангарда, школы Василия Кандинского и ВХУТЕМАСа, а также русской классической школы" - это демонстрация возможностей и продвижение успешного опыта по обучению молодых инвалидов в области изо. Все дети талантливы и имеют право на раскрытие творческого потенциала и творческую реализацию, искусство доступно и возможно для людей с ОВЗ, они тоже могут быть успешны и известны, уверены общественники.

Помимо Тюменской области, мероприятия проекта пройдут в 15 регионах России. Будут организованы очные и онлайн мастер-классы для преподавателей изобразительного искусства по обучению и новым технологиям работы с детьми с инвалидностью. Запланирован выпуск книги-альбома, которая может рассматриваться, как методическое пособие. В этом альбоме будет изложен многолетний опыт работы с детьми с разными видами инвалидности, приведены готовые художественные работы и описание основных подходов к обучению.

"Работая с первичными элементами живописного языка, художники обращаются к общим и фундаментальным композиционным принципам, акцентируют цветовые формы и геометрические фигуры, что является отличным инструментом для работы с детьми с ОВЗ. Детям понятны простые геометрические фигуры, они легко творчески строят композицию, в том числе цветовую, отталкиваясь от простых геометрических фигур. Принимая, как пример, работы великих русских авангардистов Малевича, Ларионова, Татлина и других – ученики с нарушением координации и развития учатся композиции и изображению физических и душевных состояний", - подчеркнули в "Лиге мечты".

В художественные школы и школы искусств набирают детей по итогу конкурса и доступ "особенным" детям в такие школы практически закрыт. Инклюзивных студий очень мало, и попасть в них все желающие не могут. Чаще всего педагоги не умеют работать с особенными детьми, отмечают гражданские активисты. Занятия творчеством помогут участникам проекта чувствовать себя уверенными в жизни, помогут строить личные отношения. Помимо обучения, уже в сентябре стартует выставка работ ребят из разных регионов.

Жители Тюменской области могут следить за реализацией проекта в сообществе ВКонтакте.

Дарья Казакова