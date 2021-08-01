Facebook, Youtube и Twitter - в тройке лидеров антирейтинга соцсетей, распространяющих деструктивный контент

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Социальные сети с момента вступления в силу закона о самоконтроле в феврале 2021 года предприняли существенные меры по удалению контента, связанного с детской порнографией и незаконным оборотом наркотиков. Однако остается серьезное количество проблем, с которыми необходимо бороться, отмечают авторы антирейтинга интернет-платформ, нарушающих законодательство в сфере распространения деструктивного контента. Инициаторами исследования выступили Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, Лига безопасного Интернета, СПЧ и ОП РФ.

Актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний за полгода на Youtube зафиксировано 28, в Facebook - 15, в Instagram - 13, в Twitter - 11. Информация о незаконном обороте наркотиков чаще всего встречается в Фейсбуке (было 200 случаев, стало 112), ВКонтакте (было 180 случаев, стало 61), на Youtube (было 100, стало 52), в Twitter из 150 случаев остались в доступе 12, в Instagram из 130 не удалены до сих пор 42, в Тик-Токе из 145 доступны 23.

По публикациям информации, признанной запрещенной судом и призывов к экстремизму, чемпион - Youtube, здесь не только не уменьшилось количество (3,4 тыс.), оно выросло - мониторинг зафиксировал 4 тыс. 420 эпизодов. В Facebook было 2,7 тыс. постов, осталось 1,9 тыс., в Instagram с 300 случаев выросло до 380. Прирост показал и ВКонтакте - со 110 до 254. В Твиттере со 150 публикаций число снизилось до 100, в Тик-Токе с 290 до 10, в Одноклассниках - с 60 до 57.

В оскорблении государственных символов уличили авторов 68 публикаций в Facebook (было 60), 8 роликов на Youtube (было 10), 25 записей в Twitter (было 120), 30 постов в Instagram (было 40). Вконтакте, Тик-Ток и Одноклассники удалили на момент проведения мониторинга все публикации, по которым были вопросы.

Выхода фейковой информации в Facebook 124 случая, на Youtube - 81, ВКонтакте - 61, в Тик-Токе - 54, в Instagram - 35, в Одноклассниках - 21, в Twitter - 12. За призыв к суициду в поле зрения контролирующих органов попали 120 постов ВКонтакте, 87 - на Facebook, 35 - на Youtube, 32 - в Twitter, 12 - в Instagram, 5 - в Одноклассниках.

В общей сумме тройка лидеров антирейтинга выглядит так: Facebook, Youtube и Twitter, далее идут Instagram, ВКонтакте, Тик-Ток и Одноклассники.

Полный рейтинг можно увидеть по ссылке.

Дарья Казакова