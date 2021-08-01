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Конструированию новых семейных игр на примере футбола научил родителей тюменский общественник

Общество, 16:09 13 августа 2021

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Видеоуроки о том, как изменять количество и качество элементов игры и с помощью этого конструировать новые варианты веселого семейного досуга, записал для родителей и их детей руководитель Центра социального творчества и туризма "Искра" Григорий Кудашов.

Лекции стали продолжением проекта "Играть, чтобы знать", поддержанного Фондом президентских грантов и направленного на обучение интернет-аудитории родителей методам создания обучающих семейных игр, рассчитанных на развитие памяти, усвоение сложной информации, создание содержательных перерывов в обучении и так далее. Ролики размещаются в сообществе "Искры" в соцсетях.

"Одним из базовых методов игрового конструирования является метод изменения количества и качества отдельных элементов игры. Мы берем любую игру, раскладываем ее на элементы, а потом эти элементы отдельно изменяем в количественном или качественном плане. Например, при игре в футбол можно изменить число мячей, их форму, размер, положение ворот на поле, их статичность и количество, число команд и численность в них человек, форму поля. Например, можно установить третьи ворота и прописать правило, по которому в третьи ворота мяч ни в коем случае не должен залетать. Это будет требовать от игроков постоянно держать в уме, какие ворота защищать от противника, а какие - от самих себя", - рассказал Григорий Кудашов.

Приоритетные темы серии видеоуроков проекта: "Основы семейного обучения и игрового конструирования в условиях семейной самоизоляции" , "Просветительский и дидактический потенциал игры родителя и ребенка", "Мнемические технологии семейного обучения", "Базовые методы игрового конструирования для родителей", "Семейная практика составления интеллектуальных, подвижных и коммуникативных игр" и другие.

Актуальность своей идеи Григорий Кудашов объясняет тем, что режим самоизоляции выявил острые проблемы, которые оказались связаны не только с возникшими финансово-экономическими трудностями граждан. Обнаружилась неготовность значительной части российских родителей конструктивным образом проводить общесемейный досуг.

"Даже на самых популярных видео-хостингах не существует ни одного канала и ни одной последовательной серии видеоуроков, которые бы обучали родителей конструировать свои собственные коммуникативные, интеллектуальные и подвижные варианты игрового взаимодействия с детьми. Предлагаемая серия видеоуроков по игровому конструированию станет востребована для значительной части родительского сообщества", - уверен общественник.

Дарья Казакова

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# видеоурок , настольные игры , семейный досуг , фонд президентских грантов

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