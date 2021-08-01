Готовить заявки на первый конкурс Фонда президентских грантов 2022 года лучше уже сейчас, напоминают тюменским НКО

| Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

Фонд президентских грантов объявил о проведении в 2022 году двух грантовых конкурсов среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Прием заявок на первый из них стартует уже 1 сентября 2021 года. В нем могут участвовать проекты, предусматривающие социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан, охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, поддержку молодежных проектов, проектов в области науки, образования, просвещения, сохранение исторической памяти, защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе защиту прав заключенных, охрану окружающей среды и защиту животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников, а также развитие институтов гражданского общества.

Подробнее о требованиях к НКО - на сайте Фонда президентских грантов.

Не допускается представление одной организацией двух и более заявок, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости, цели и задачи, календарный план и бюджет совпадают по содержанию более чем на 50%.

На первом конкурсе срок приема заявок - с 1 сентября по 15 октября 2021 года, на втором конкурсе - с 1 февраля по 15 марта 2022 года.