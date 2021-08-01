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Тюменский проект "Земля отцов" тиражируют в Ставропольском крае

Общество, 18:13 16 августа 2021

скриншот с видео Совета отцов при УПР в Тюменской области | Фото: скриншот с видео Совета отцов при УПР в Тюменской области

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Тематическую настольную игру "Земля отцов 72" преобразуют под историю Ставропольского края. Так, тюменский проект выходит за пределы региона.

"Представители Совета отцов Ставропольского края посмотрели, как развивается проект в Тюменской области, и тоже захотели подобную игру. Они обратились к нам и на базе нашей разработки мы совместно создали проект об отцах Ставрополья", — поделился президент Ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области Александр Чехонин.

В комплект входят 25 карточек, на которые нанесены портреты известных деятелей Ставрополья, в специальных книжках указана их биография.

К реализации проекта в Ставропольском крае приступят в сентябре. В городах региона проведут открытые краеведческие игротеки "Земля отцов_26".

скриншот с видео Совета отцов при УПР в Тюменской области | Фото: скриншот с видео Совета отцов при УПР в Тюменской области

Напомним, настольная игра была разработана Советом отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области в 2019 году. Она стала частью проекта "Земля отцов".

Инна Пахомова

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# проекты , Совет отцов

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