Кампус для интересующихся восстановлением старых домов организуют авторы проекта "Том Сойер фест"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кампус для людей, интересующихся восстановлением исторической среды, в одной из деревень Тюменской области планируют организовать представители фестиваля "Том Сойер фест" в 2022 году. Об этом рассказала волонтер Маша Рыжик на фестивале "Культурный Weekend", который прошел в пространстве Factura 15 августа.

"Хотим, чтобы к нам приехали представители разных регионов, чтобы они посмотрели на нашу архитектуру, помогли в восстановлении городов. Не обязательно это будут участники "Том Сойер фест" из других городов, будем ждать всех, у кого находят отклик наши идеи. Сейчас продумываем систему подачи заявки. Потом приступим к поиску партнеров", — поделилась Маша Рыжик.

В 2021 году представители "Том Сойер феста" продолжают работать на объектах в Ембаево Тюменского района и на ул. Свободы в Тюмени. В Ембаево участники фестиваля продолжают прибираться на территории дома конца XIX века на ул. Советской. В Тюмени добровольцы заканчивают работы в доме №12 на ул. Свободы. До конца 2021 года планируют залить цоколь и залить отмостку. А в июле в Тобольске после восстановительных работ был сдан дом на ул. Мусы Джалиля.

Как отмечает Маша Рыжик, интерес к фестивалю растет. Недавно им написали из Аромашевского района. Местные жители задумались над восстановлением усадьбы 1887 года постройки. В ближайшее время волонтеры хотят осмотреть это старое здание.

Присоединиться к фестивалю "Том Сойер фест" в качестве добровольцев может любой желающий. "Спрос есть, заинтересованность есть, немного не хватает людей, которые бы могли помогать на объектах. Многие изначально пугаются того, что восстановление дома — это что-то сложное и непонятное. На самом деле основная работа на восстановительных работах — это зачистка старых слоев. Иногда 5-8 слоев краски. Это многотонная, аккуратная работа, которая требует усидчивости. Потом уже приступаем к грунтовке, покраске и замене деталей при необходимости", — сказала Маша Рыжик.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На фестивале "Культурный Weekend", который прошел в Тюмени 15 августа, всем желающим предложили расписать миниатюрные деревянные наличники. Такие мастер-классы — часть работы волонтеров, которая делает "Том Сойер фест" более узнаваемым. После таких встреч горожане вступают в сообщество фестиваля восстановления исторической среды во ВКонтакте, интересуются работами, которые проводятся на объектах.

"Наличники выбрали неспроста. Мы считаем, что наличники — визитная карточка города и региона. Было бы неправильно оставить их в стороне. Рассказываем участникам мастер-классов о различных деталях и узорах на наличниках, их значении. Иногда стоимость наличников была выше цены самого дома, на котором они расположены. Это большая сложная ручная работа", — отмечает Маша Рыжик.

Мастер-классы по росписи деревянных наличников представители фестиваля "Том Сойер фест" проводят в Тюмени периодически. Любой желающий может раскрасить деревянную заготовку красками и забрать себе на память. Маша Рыжик отмечает, что на таких событиях всегда аншлаг.

Инна Пахомова