"Том Сойер фест" выбрал в Тюмени дом для восстановления

| Фото: "Том Сойер фест — новая история Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Том Сойер фест — новая история Тюмени" во ВКонтакте

Участники фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" подарят новую жизнь одноэтажному дому на ул. Свободы, 12 в Тюмени в 2020 году, сообщают организаторы проекта.

Как сообщают волонтеры, хозяйка дома, построенного в 1928 году, согласилась принять участие в проекте.

"Мы провели обмеры и уже составляем колористический паспорт объекта. В этом году у нас очень много уникальных видов работ - устройство опалубки и частичная замена фасада новыми досками. Шкурить придется меньше, а думать и раздумывать над починкой наличников, забора и резьбы больше. На этой неделе мы обследуем крышу и начнем подсчитывать материалы на новый забор и ворота", — рассказали участники фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" в Тюмени в официальном сообществе во ВКонтакте.

Присоединиться к проекту и подарить новую жизнь деревянному дому на ул. Свободы могут все желающие. Организаторам "Том Сойер феста" в Тюмени всегда нужны помощники.

Отметим, проект по восстановлению исторической среды "Том Сойер фест" пришел в Тюмень в 2018 году. Тогда волонтеры подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходской. В 2019 году участники фестиваля привели в порядок старый дом на ул. Льва Толстого, 50 в областной столице.