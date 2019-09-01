  • 14 сентября 201914.09.2019суббота
  • USD64,4711
    EUR71,5307
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-западный

Фестиваль "Том Сойер фест" завершается в Тюмени

Общество, 15:32 14 сентября 2019

"Том Сойер Фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте | Фото: "Том Сойер Фест - новая история Тюмени" во ВКонтакте

Торжественное закрытие фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" пройдет во дворе дома на ул. Льва Толстого, 50 в Тюмени 15 сентября в 14 часов.

К восстановлению старого дома добровольцы приступили 21 июня. Спустя почти три месяца они готовы представить тюменцам плоды работы. "Сегодня у нас последний рабочий день. В воскресенье проведем закрытие. Конечно, остались небольшие незавершенные моменты, но это уже работа не для волонтеров. Я буду доделывать вместе с хозяином — нужно докрасить крышу и прикрепить элементы для пилястр, которые сейчас еще находятся в столярной мастерской", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "Том Сойер фест" в областной столице Владимир Скалдин.

Помочь с восстановлением дома могли все желающие. По словам Владимира Скалдина, к проекту присоединились более 60 человек.

На закрытии подведут итоги кропотливой работы, гостей ждут угощение и музыка.

Напомним, дом на ул. Льва Толстого, 50 — это второй объект, который восстановили в рамках фестиваля "Том Сойер фест" тюменские волонтеры. А в 2018 году добровольцы подарили новую жизнь деревянному дому на ул. Пароходская.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , добровольцы , дома , закрытие сезона

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 14.09.2019Фестиваль "Том Сойер фест" завершается в Тюмени
15:02 14.09.2019Тюменский СУП - один из самых ярких проектов для предпринимателей в России, считает эксперт
14:48 14.09.2019Тюменский район готовится к отопительному сезону
14:21 14.09.2019Более тысячи старшеклассников охватил первый тур краеведческого фестиваля в Тюмени