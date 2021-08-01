Тюменский художник Андрей Снег расскажет о гаражной выставке "Сугроб №5"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Знакомство с гаражной выставкой "Сугроб №5. Искажения реальности" начнется в большом зале мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 18 августа в 19 часов, сообщают организаторы.

"Художник Андрей Cнег расскажет о работах, созданных в стиле иронического концептуализма, порассуждает на тему восприятия и пошутит над несмешными реалиями. Гости узнают о скрытом от глаз месте, где проходит выставка уличного искусства, и убедятся, что наш город таит интересные площадки не только в центре, но и на окраинах", — рассказали организаторы.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Гаражная выставка "Искажения реальности" организована при поддержке городского конкурса творческих проектов "Цех". На реализацию уличной экспозиции выделили 100 тыс. рублей. Возрастное ограничение: 12+.