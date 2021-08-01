Тюменские "бабушки особого назначения" научатся оказывать помощь при затруднении дыхания

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Серебряные волонтеры обучатся приемам оказания помощи пострадавшему при разных случаях затруднения дыхания на просветительском интенсиве, который пройдет в Тюмени 19 августа, сообщает фонд "Старшее поколение".

Волонтеры 55+ спецотряда "Бабушки особого назначения" на очередном образовательном семинаре узнают, что делать, если человек задыхается, если кто-то подавился пищей, что такое прием Геймлиха. Занятие проведет сотрудник станции скорой помощи.

"Оказывать помощь в критической ситуации должен уметь любой человек. От этого зависит жизнь родных или жизнь прохожего на улице. По статистике 90 процентов погибших людей можно было спасти, если бы им сразу была оказана помощь. Специально для "бабушек особого назначения" проведем занятие и разберем способы оказания помощи в кризисных случаях. После мастер-класса участницы спецотряда применят полученные знания в рейдах безопасности по городу и с помощью информационных листовок расскажут тюменцам, как уберечь себя и близких", – прокомментировали координаторы встречи.

Интенсив начнется в конференц-зале Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации (ул. Карла Маркса, 123/1) в 10 часов. Пожилые люди, желающие записаться на встречу, должны позвонить по телефону: 30-39-59.