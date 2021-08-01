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Тюменские поисковики в Карелии подняли останки 10 красноармейцев

Общество, 13:01 18 августа 2021

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Останки 10 красноармейцев вынесли с мест раскопок участники летней вахты в Лоухском районе Карелии. Для тюменских поисковиков она стартовала с 13 августа, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

В составе экспедиции "Горящие камни" работают также поисковики из Карелии, Санкт-Петербурга, Новгорода, Рыбинска и Башкирии. Они занимаются разведкой, поиском и подъемом останков бойцов и командиров Красной армии. Работа завершится в сентябре.

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# тюменские поисковики

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