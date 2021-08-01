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Тюменских изобретателей приглашают к участию во всероссийской премии

Общество, 18:38 24 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжается региональный этап отбора заявок на ежегодную премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Подать заявку на участие изобретатели из Тюменской области могут до 26 сентября 2021 года.

Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов присуждается гражданам РФ в номинациях: "Лауреат Премии ВОИР" и "Лауреат молодежной Премии ВОИР". Звание присуждается за создание изобретений, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики, за высокоэффективные научно-исследовательские разработки, которые повышают эффективность гражданского сектора экономики, и другие изобретения, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО Тюменской области.

В финал конкурса от Тюменской области смогут попасть десять проектов. Результаты регионального этапа премии огласят в пространстве "Точка кипения — Тюмень" 1 октября 2021 года. Лауреаты премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов будут объявлены не позднее 24 ноября 2021 года. Церемония награждения пройдет в Российской академии наук.

Подробнее об участии на сайте Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8(3452) 38-18-14 или на адрес электронной почты politreyd@bk.ru.

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# изобретения , конкурсы

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